Як пише Politeka.net, Євген Кот - успішний український танцюрист та переможець проекту "Танці зі зірками", де підкорював танцпол разом із актрисою Ксенією Мішиною. А позаминулого року знаменитість покликали разом із партнеркою судити проект "Україна має талант". При цьому Євген одружений з Наталією Татаринцевою, яка є чемпіонкою світу з танців на пілоні.
Не забуває танцюрист і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Євген опублікував кадри, де похвалився гнучкістю своєї дружини.
Фанати поставили майже тисячу лайків та написали коментарі:
"Ну чому ви такі милі?";
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"Коли бачиш таке відео, ви напевно єдині цілуються після кожного етапу, дякую вам";
"Ви неймовірно круті. Люблю Вашу пару та із задоволенням за Вами спостерігаю";
"Я обожнюю за вами спостерігати! Неймовірна пара! Щастя вам ще більше!";
"Точно родина котиків - гнучкі, пластичні та ще кумедні. Аж настрій з раннього покращав";
"Які ж ви класничі, щоразу дивлюся і кайфую. Нехай Господь Бог дарує вам багато років щасливого сімейного життя!!!".
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