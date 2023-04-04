Український танцюрист та хореограф, який судив проект "Україна має талант", Євген Кот показав, як займається спортом із дружиною, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Євген Кот - успішний український танцюрист та переможець проекту "Танці зі зірками", де підкорював танцпол разом із актрисою Ксенією Мішиною. А позаминулого року знаменитість покликали разом із партнеркою судити проект "Україна має талант". При цьому Євген одружений з Наталією Татаринцевою, яка є чемпіонкою світу з танців на пілоні.

Не забуває танцюрист і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Євген опублікував кадри, де похвалився гнучкістю своєї дружини.

Фанати поставили майже тисячу лайків та написали коментарі:

"Ну чому ви такі милі?";

"Коли бачиш таке відео, ви напевно єдині цілуються після кожного етапу, дякую вам";

"Ви неймовірно круті. Люблю Вашу пару та із задоволенням за Вами спостерігаю";

"Я обожнюю за вами спостерігати! Неймовірна пара! Щастя вам ще більше!";

"Точно родина котиків - гнучкі, пластичні та ще кумедні. Аж настрій з раннього покращав";

"Які ж ви класничі, щоразу дивлюся і кайфую. Нехай Господь Бог дарує вам багато років щасливого сімейного життя!!!".

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