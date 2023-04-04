Как пишет Politeka.net, Евгений Кот - успешный украинский танцор и победитель проекта "Танці з зірками", где покорял танцпол вместе с актрисой Ксенией Мишиной. А в позапрошлом году знаменитость позвали вместе с партнершей судить проект "Україна має талант". При этом Евгений женат на Наталье Татаринцевой , которая является чемпионкой мира по танцам на пилоне.
Не забывает танцор и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Евгений опубликовал кадры, где похвастался гибкостью своей супруги.
Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:
"Ну почему вы такие милые?";
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"Когда видишь такое видео, вы наверное единственные целующиеся после каждого этапа, спасибо вам";
"Вы невероятно круты. Люблю Вашу пару и с удовольствием за Вами наблюдаю";
"Я обожаю за вами наблюдать! Невероятная пара! Счастья вам еще больше!";
"Точно семья котиков - гибкие, пластичные да еще забавные. Аж настроение с раннего улучшилось";
"Какие же вы классничии, каждый раз смотрю и кайфую. Пусть Господь Бог дарит вам много лет счастливой семейной жизни!!!".
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