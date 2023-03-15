Украинский танцор Евгений Кот показал, как занимается в спортзале, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Евгений Кот - известный украинский танцор и хореограф, который побеждал на шоу "Танці з зірками". А в последнем сезоне "Україна має талант" Евгений стал судьей вместе с партнершей по танцам Ксенией Мишиной и Сергеем Притулой. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а недавно объявил благотворительный аукцион, предложив свой кубок "Танців з зірками".

Не забывает Евгений и об Инстаграм, где делится с фанатами не только танцами, но и личными кадрами. А в этот раз звезда показал, как занимается в спортзале со своей женой Натальей Татарицевой, четырехкратной чемпионкой мира по танцам.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Какие же вы классничии, каждый раз смотрю и кайфую. Пусть Господь Бог дарит вам много лет счастливой семейной жизни!!!";

"Один вопрос: Как вы до этого додумались?";

"Это новые упражнения для спины? Супер!";

"таким теплом веет, настоящая любовь";

"Так приятно хотя бы видеть в этом мире любовь";

"ну такие уж котики";

"Такие настоящие, безграничная любовь существует";

"Вы прекрасны, когда смеетесь".

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