Как пишет Politeka.net, Евгений Кот - известный украинский танцор и хореограф, который побеждал на шоу "Танці з зірками". А в последнем сезоне "Україна має талант" Евгений стал судьей вместе с партнершей по танцам Ксенией Мишиной и Сергеем Притулой. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а недавно объявил благотворительный аукцион, предложив свой кубок "Танців з зірками".
Не забывает Евгений и об Инстаграм, где делится с фанатами не только танцами, но и личными кадрами. А в этот раз звезда показал, как занимается в спортзале со своей женой Натальей Татарицевой, четырехкратной чемпионкой мира по танцам.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Какие же вы классничии, каждый раз смотрю и кайфую. Пусть Господь Бог дарит вам много лет счастливой семейной жизни!!!";
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"Это новые упражнения для спины? Супер!";
"таким теплом веет, настоящая любовь";
"Так приятно хотя бы видеть в этом мире любовь";
"ну такие уж котики";
"Такие настоящие, безграничная любовь существует";
"Вы прекрасны, когда смеетесь".
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