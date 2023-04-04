Популярний український радіоведучий, блогер, інтерв'юер та шоумен Слава Дьомін, який випускає своє ютуб-шоу "Слава+", часто радує аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен виклав кадр із автомобіля та звернувся до шанувальників із важливим "завданням".

Як видно, Слава зняв себе, сидячи за кермом автомобіля, він із серйозним виглядом дивиться в об'єктив. Перед камерою шоумен з'явився у стильній світлій футболці з написом: "Центр прийняття рішень" на грудях та червоним хрестиком на животі.

У підписі до публікації Дьомін звернувся до шанувальників за порадою: "Кого покликати на інтерв'ю Слава+? Зараз із командою проводимо список нових гостей для шоу Слава+. І цікава ваша думка. Кого б ви хотіли побачити у мене на каналі? Напишіть у коментарях" .

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментуватися нову публікацію радіоведучого:

"Діма Комаров".

"Дженніфер Еністон не погодилася?"

"Цікаво, де Альона Вінницька".

"Дорофєєву та Кацуріну".

"Едгара Камінського, який втік із країни".

"Гарного вчителя української мови".

"Наталю Холоденко. Дуже цікаво послухати, як вона у 2019 році була психологом у російському проекті "Пацанки".

"Олексія Потапенко".

"Артема Пивоварова".

"Макса Барських".

"Потапа чи Настя Каменських".

"Хочеться когось із відомих спортсменів".

"Когось із захисників України".

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