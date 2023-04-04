Популярний український радіоведучий, блогер, інтерв'юер та шоумен Слава Дьомін, який випускає своє ютуб-шоу "Слава+", часто радує аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен виклав кадр із автомобіля та звернувся до шанувальників із важливим "завданням".
Як видно, Слава зняв себе, сидячи за кермом автомобіля, він із серйозним виглядом дивиться в об'єктив. Перед камерою шоумен з'явився у стильній світлій футболці з написом: "Центр прийняття рішень" на грудях та червоним хрестиком на животі.
У підписі до публікації Дьомін звернувся до шанувальників за порадою: "Кого покликати на інтерв'ю Слава+? Зараз із командою проводимо список нових гостей для шоу Слава+. І цікава ваша думка. Кого б ви хотіли побачити у мене на каналі? Напишіть у коментарях" .
Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментуватися нову публікацію радіоведучого:
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
Багато постраждалих: наслідки вибуху у багатоповерхівці виявилися страшнішими, ніж здавалось
«Укренерго» зробило термінову заяву: ситуація з електроенергією кардинально змінилася
Важливий овоч б'є цінові рекорди, коли чекати на здешевлення: то гречка по 100 і яйця по 60, а тепер це
"Потап і Настя Каменських розлучаються": блогер розкрив причину розриву
"Діма Комаров".
"Дженніфер Еністон не погодилася?"
"Цікаво, де Альона Вінницька".
"Дорофєєву та Кацуріну".
"Едгара Камінського, який втік із країни".
"Гарного вчителя української мови".
"Наталю Холоденко. Дуже цікаво послухати, як вона у 2019 році була психологом у російському проекті "Пацанки".
"Олексія Потапенко".
"Артема Пивоварова".
"Макса Барських".
"Потапа чи Настя Каменських".
"Хочеться когось із відомих спортсменів".
"Когось із захисників України".
Нагадаємо, "Визначна дата": Гвоздьова з "Танців зі зірками" розповіла радісну новину.
Як повідомляла Politeka, "Приємні спогади": запроданка Лорак показала розкішний відпочинок з коханцем в Дубаї.
Також Politeka писала, що "Найкращі ліки": Кухар з "Танців з зірками" поділилася лайфхаком для гарного настрою.