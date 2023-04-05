Тема батьків для акторки Ксенії Мішиної, як «ахіллесова п’ята» і потеревенити за чашечкою кави із найріднішими їй давно вже не вдавалося.

Щодня знаходяться недоброзичливці, які не втрачають нагоди дорікнути Ксенії за те, що її батьки не виїхали з окупованого Криму.

«Слухайте, це особистий вибір кожного спілкуватись чи ні. Для мене – це велика цінність. Мені все одно. Для мене батьки – це велика цінність. Що б там не було», - каже Мішина в інтерв’ю ЖВЛ.

Акторка вірить, що зовсмі скоро вона зможе знов поїхати до Криму.

«Це таке місце сили», - каже Мішина.

До речі, мама і тато Мішиної – це єдині люди, які підтримали її у найтяжчі часи. А почалися вони як раз тоді, коли дівчина вступила до театрального. Спершу все було ідеально, вле потім вона зустріла свого «принца», якого звали так само, як і її батька – Олександр.

Коли Ксенія дізналася, зо вагітна коханий цій звістці не зрадів, і замість люблячого і турботливого чоловіка перетворився на справжнього монстра.





«Все це дуже жахливо», - згадує про той час Ксенія Мішина.

Псля чергової сварки з тираном терпець Ксенії урвався – вона зібрала речі і втекла:

«Ти не можеш жити з людиної, від якої тебе нудить. З аб’юзером і просто з людиною максимально непорядною. Тобто я здохну. Як жінка, мати, особистість, я здохну. Я буду там валятись і просто в панічних атаках».

Так Ксенія, чекаючи на дитину, опинилася у самотності і у стані моральної знищеності.

«Я пішла з університету. На деякий час. Так було важко фінансово, дуже важко. Працювала, де тільки можна було. Тому що, якщо обирати між ним і таким життям, я обрала таке життя. Бути з людиною, яка тобі неприємна – це точно не вихід», - розповіла Ксенія Мішина.

Нагадаємо, раніше Мішина дала поради для вдалого схуднення.

Також повідомлялось, що Ксенія Мішина показала ефективну вправу для пресу.

Крім того, Politeka.net писала, що Мішина нарвалася на критику через нові фото.