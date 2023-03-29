Актриса, переможниця "Танці зі зірками" та героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина вирішила розкрити ще один метод свого перетворення.

Артистка Ксенія Мішина вирушила на відпочинок кілька днів тому, щодня показуючи різні моменти життя. Також зірка не забуває розповідати про важливу частину своїх буднів, вона продовжує ретельно займатися у залі.

«Покажу сьогоднішній прес. Чотири вправи з чотирьох підходів. Прес завжди у напрузі, підхід 30-40 разів на кожну вправу» - поділилася Мішина.

Також вона вирішила помітити, як останнім часом відновлюється після силових занять, адже займається вона часом увечері і потім уже з ранку:

«Силові тренування можливо і потребують різних підходів, відновлення, але кардіо – ні. Але все індивідуально» – заявила Мішина.

Раніше в мережі були розчаровані кадрами Мишиною, яка відпочиває за кордоном у черговий раз: «Соромно за українців, які поїхали і зовсім забули, що вдома війна.

Я на росіян злюся, що вони вдають, що це їх не стосується, а у нас своїх таких вистачає; давайте виставлятимемо нічні клуби, пальми, бухло, щоб хлопцям на передовій ридати хотілося, що за цих людей життя кладуть».

Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина зізналася, який непростий шлях пройшла заради розвитку.

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