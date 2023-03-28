Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина - відома українська актриса, яка стала популярною завдяки шоу "Холостячка". На проекті переміг гуморист Олександр Еллерт, але пара не змогла побудувати щасливі стосунки зрештою. Не забуває Мішина і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка показала фотографії із відпочинку.

"Ви завжди як білочка в колесі. Так настав час це колесо зробити таким, щоб у ньому приємно було бігати", - написала Мішина під публікацією.

Фанати поставили десятки тисяч лайків під публікацією та написали коментарі:

"Ксенія у вас хороша фігура і таке інше але я прошу зупинитися, повірте люди хворі на анорексію також впевнені що вони мають зайву вагу";

"Ксенія ти кльова, але худнути вистачить тому що одні кістки якось не дуже гарно стає";

"Кожному своє, комусь подобається комусь немає. Не подобається, промовчите і пройдіть далі";

"Шикарна фігура, шикарний вигляд, а так взагалі, наскільки суспільство не впевнене в собі — коли у дівчини прекрасна фігура, починають наказувати віджиратися, коли у дівчини хоч зайвий кілограм на їхню думку, починають шеймувати за зайву вагу".

Нагадаємо, Мішина розпласталася на підлозі з мінімумом одягу та потролила українок

А ще Politeka повідомляла, що Мішина в незручній позі показала свої жертви заради фігури та схуднення.

Також Politeka писала, що Мішина насмішила українок зміною стилю після схуднення



