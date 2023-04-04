Відома актриса, переможниця танцювального шоу та перша "Холостячка" Ксенія Мішина вирішила розповісти українцям, як треба харчуватися для гарного самопочуття та правильного схуднення. Свої поради Мішина супроводжувала показовими кадрами.

«Горіхи можна, крім арахісу та фісташок. Горіхи корисні при жиросжигании, тому що багаті на білки, жири та клітковину, які можуть допомогти у зниженні апетиту та збільшенні почуття ситості. Однак горіхи також є калорійними продуктами, тому не слід вживати їх у великій кількості.

Кокосове масло є калорійним продуктом, тому не слід його вживати у великих кількостях, якщо ви прагнете схуднення. Слід використовувати інші олії для жироспалювання.

Твердий сир. Багато твердих сирах є консерванти. Але не у всіх, краще вибирати натуральні сири, що виробляються без додавання штучних інгредієнтів. Але це важко.

Арахісова паста сама по собі не є шкідливою, але може бути такою у великих кількостях і за неправильного харчування» - розповіла Ксенія.

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