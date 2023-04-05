Каждый день находятся недоброжелатели, которые не упускают случая упрекнуть Ксению за то, что ее родители не выехали из оккупированного Крыма.
«Слушайте, это личный выбор каждого общаться или нет. Для меня это большая ценность. Мне без разницы. Для меня родители – это большая ценность. Что бы то ни было», - говорит Мишина в интервью ЖВЛ.
Актриса верит, что совсем скоро она сможет снова поехать в Крым.
"Это такое место силы", - говорит Мишина.
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Кстати, мама и папа Мишиной – это единственные люди, которые поддержали ее в самые трудные времена.
А начались они как раз тогда, когда девушка поступила в театральный. Сначала все было идеально, но потом она встретила своего «принца», которого звали так же, как и ее отца – Александр.
Когда Ксения узнала, что беременная любимый этой новости не обрадовался, и вместо любящего и заботливого мужчины превратился в настоящего монстра.
«Все это очень ужасно», - вспоминает Ксения Мишина.
После очередной ссоры с тираном терпение Ксении лопнуло – она собрала вещи и сбежала:
«Ты не можешь жить с человеком, от которого тебя тошнит. С абьюзером и просто с человеком максимально непорядочным. То есть я сдохну. Как женщина, мать, личность, я сдохну. Я буду там валяться и прямо в панических атаках».
Так Ксения, ожидая ребенка, оказалась в одиночестве и состоянии моральной уничтоженности.
«Я ушла из университета. На время. Так было тяжело финансово, очень тяжело. Работала где только можно было. Потому что если выбирать между ним и такой жизнью, я выбрала такую жизнь. Быть с человеком, который тебе неприятный – это точно не выход», – рассказала Ксения Мишина.
Напомним, ранее Мишина дала советы для удачного похудения.
Также сообщалось, что Ксения Мишина показала эффективное упражнение для пресса.
Кроме того, Politeka.net писала, что Мишина нарвалась на критику из-за новых фото.