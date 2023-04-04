Співачка Слава Камінська, екс-солістка гурту "НеАнгели", показала себе у сукні, поскаржившись на зайві кг.

Як пише Politeka.net, Слава Камінська - відома українська співачка, яка стала популярною завдяки гурту "НеАнгели", де співала протягом 15 років. А після повномасштабного вторгнення Слава взяла дітей та поїхала до Нідерландів. Вже зараз артистка відпочиває на Канарських островах, де ділиться фотографіями. А цього разу Камінська опублікувала фотосет, де позувала у чорній сукні та розповіла, як набрала зайві кг.

"Як легко набрати зайві кг і як складно їх позбутися. Порадьте дієту, але щоб їсти можна було. Дякую", - написала Слава в публікації.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків та написали коментарі:

"Яка гарна";

"Краще wowbodyslim Аніти Луценко ніхто ще не придумав:)";

"Харкуєте до 15:00 все, що хочете, а далі тільки виключно фрукти)";

"Судячи з цих фотографій, ви сяєте від зайвих))))";

"Ви ж займалися з Хомицким)) У нього відра їжі і можна худнути;)";

"Є те, що не піднімає глікемічний індекс, за 2 місяці -13 кг, + масаж і тренування (пілатес, гімнастика) у мене не силова, не люблю їх. Мені дуже сподобалося, не голодний, і стрункіш на очах)))) ".

Нагадаємо, Камінська з "НеАнгелів" натякнула, що більше "не в активному пошуку"

А ще Politeka повідомляла, що Камінська в рудій шубі розбурхала краєвидом у Роттердамі.

Також Politeka писала, що Камінська відповіла хейтерам, чому виїхала з України