Як пише Politeka.net, Слава Камінська - відома українська співачка, яка стала популярною завдяки гурту "НеАнгели", де співала протягом 15 років. А після повномасштабного вторгнення Слава взяла дітей та поїхала до Нідерландів. Вже зараз артистка відпочиває на Канарських островах, де ділиться фотографіями. А цього разу Камінська опублікувала фотосет, де позувала у чорній сукні та розповіла, як набрала зайві кг.
"Як легко набрати зайві кг і як складно їх позбутися. Порадьте дієту, але щоб їсти можна було. Дякую", - написала Слава в публікації.
Фанати поставили майже 10 тисяч лайків та написали коментарі:
"Яка гарна";
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
Нова атака дронів, дуже багато пусків: "Загалом зафіксовано до..."
Зачистка інформаційного поля: Борис Тизенгаузен пояснив, навіщо в росії ліквідують своїх же пропагандистів
Наступ ЗСУ вже почався, подробиці першої фази: "Порушується вся система управління"
Важливий овоч б'є цінові рекорди, коли чекати на здешевлення: то гречка по 100 і яйця по 60, а тепер це
"Краще wowbodyslim Аніти Луценко ніхто ще не придумав:)";
"Харкуєте до 15:00 все, що хочете, а далі тільки виключно фрукти)";
"Судячи з цих фотографій, ви сяєте від зайвих))))";
"Ви ж займалися з Хомицким)) У нього відра їжі і можна худнути;)";
"Є те, що не піднімає глікемічний індекс, за 2 місяці -13 кг, + масаж і тренування (пілатес, гімнастика) у мене не силова, не люблю їх. Мені дуже сподобалося, не голодний, і стрункіш на очах)))) ".
Нагадаємо, Камінська з "НеАнгелів" натякнула, що більше "не в активному пошуку"
А ще Politeka повідомляла, що Камінська в рудій шубі розбурхала краєвидом у Роттердамі.
Також Politeka писала, що Камінська відповіла хейтерам, чому виїхала з України