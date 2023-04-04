Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - известная украинская певица, которая стала популярной благодаря группе "НеАнгелы", где пела на протяжении 15 лет. А после полномасштабного вторжения Слава взяла детей и уехала в Нидерланды. Уже сейчас артистка отдыхает на Канарских островах, откуда делится фотографиями. А в этот раз Каминская опубликовала фотосет, где позировала в черном платье и рассказала, как набрала лишние кг.
"Как легко набрать лишние кг и как сложно от них избавиться. Посоветуйте диету, но чтобы есть можно было. Спасибо", - написала Слава в публикации.
Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:
"Какая красивая";
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"Лучше wowbodyslim Аниты Луценко никто еще не придумал:)";
"Питаетесь до 15:00 все, что хотите, а дальше только исключительно фрукты)";
"Судя по этим фотографиям, вы сияете от лишних ))))";
"Вы же занимались с Хомицким)) У него ведра пищи и можно худеть;)";
"Есть то, что не поднимает гликемический индекс, за 2 месяца -13 кг, + массаж и тренировка (пилатес, гимнастика) у меня не силовая,не люблю их. Мне очень понравилось,не голодный,и стройнеешь на глазах))))".
Напомним, Каминская из "НеАнгелов" намекнула, что больше "не в активном поиске"
А еще Politeka сообщала, что Каминская в рыжей шубе взбудоражила видом в Роттердаме, фото
Также Politeka писала, что Каминская ответила хейтерам, почему уехала из Украины