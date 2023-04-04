Українська телеведуча Маша Єфросиніна показала, як зустріла сина, який уперше за час повномасштабного вторгнення повернувся до України.

Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна – відома українська телеведуча. Зірка одружена з бізнесменом Тимуром Хромаєвим, від якого народила двох дітей - Нану та Олександра. Молодший син із початку повномасштабного вторгнення перебував за кордоном. А тепер Маша опублікувала кадри в Інстаграмі, як зустріла Олександра після повернення до Києва.

"Рік мій син не був удома. Дня не проходило, щоб він не просився до Києва. Дуже сильне почуття - бачити, як він все сприймає зараз", - написала Маша у сторіс, де обіймала дитину.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Видно, що дитина далека від мами, вона навіть не обняла маму";

"Як можна рік бути без дитини, цілий рік!!";

"Які чудові емоції! Нехай нічого більше і ніхто не зможе розлучити вас, ні від рідних, ні від дому";

"Люди, як можна бути такими егоїстичними, може дитина за соромитися на камеру, є діти які сповна розкривають свої емоції, а є ті, хто бачить камеру відразу соромляться, і відразу поливаєте брудом, що за мама, як так, млинець, стежте за собою і за поведінкою ваших дітей.

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