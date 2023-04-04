Украинская телеведущая Маша Ефросинина показала, как встретила сына, который впервые за время полномасштабного вторжения вернулся в Украину.

Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина - известная украинская телеведущая. Звезда замужем за бизнесменом Тимуром Хромаевым, от которого родила двоих детей - Нану и Александра. Младший сын с начала полномасштабного вторжения находился за границей. А теперь Маша опубликовала кадры в Инстаграм, как встретила Александра после возвращения в Киев.

"Год мой сын не был дома. Дня не проходило, чтобы он не просился в Киев. Очень сильное чувство - видеть, как он все воспринимает сейчас", - написала Маша в сторис, где обнимала ребенка.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Видно, что ребенок далек от мамы, он даже не обнял маму";

"Как можно год быть без ребенка, круглогодично!!";

"Какие замечательные эмоции! Пусть ничего больше и никто не сможет разлучить вас, ни от родных, ни от дома";

"Люди, как можно быть такими эгоистичными, может ребенок за стесняться на камеру, есть дети которые сполна раскрывают свои эмоции, а есть видящие камеру сразу стесняются, и сразу поливаете грязью, что за мама, как так, блин, следите за собой и за поведением ваших детей".

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