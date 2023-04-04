Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська – відома українська шеф-кухар, яка судить проект "Майстер Шеф". А після зйомок останнього сезону зірка вирушила до Ніцци на роботу разом зі своєю семирічною дочкою Веронікою. Ольга зізнавалася, що після переїзду вона більше місяця шукала для оренди квартиру. Не забуває Мартиновська і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу Ольга опублікувала фотографії, показавши, з ким ділить постіль.

"Вона сказала, що вилізе з мого ліжка тоді, коли піде на роботу. А я і не сперечатимуся. Нехай у нас будуть свої правила. Точніше їхня відсутність", - написала Ольга в публікації, де показала себе і дочку в ліжку.

"Я звичайно жартую. І спати разом завжди не будемо. Поки ще маленька, поки ще до цього дня молоком пахне (реально пахне), поки війна. Я повністю за здорові стосунки мама/дитина, де кожен має жити своє життя. Без хворобливої ​​залежності один від одного. Тільки з безумовним нескінченним коханням. А дитячі ручки, то моя найбільша слабкість", - додала зірка.

Нагадаємо, Мартинівська "Майстер Шеф" зацікавила українців роботою, запропонувавши перебратися до неї

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