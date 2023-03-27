Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая судит проект "Мастер Шеф". А недавно звезда после съемок нового проекта уехала работать в Ниццу, где ей даже понадобилась помощь напарника, которого она искала среди украинцев. При этом Ольга признавалась, что спустя месяц после переезда так и не смогла найти себе постоянное жилье. Не забывает шеф-повар и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Ольга решила показать, как гуляла по улице со своей новой подружкой.

"Тут вам говорю большое спасибо что помогаете сбору, вы крутые", - написала в сторис Ольга.

"Так, я стопроцентно не собачница, у нас были домашние животные - и коты, и собаки в селе, но знаете, такие, которых ты ногой пнул и все. Сейчас у меня новая подружка Матильда, познакомся и передай привет. И нужно ее гулять. Друзья, тут хотела вам очень сильно сказать спасибо за то, что откликаетесь и донатите на мою просьбу помочь купить моему другу винтовку. Уже половина суммы собрана... И мне каждый полчаса пишет друг благодарности за полученные донаты", - отметила звезда.

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