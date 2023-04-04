Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая судит проект "Мастер Шеф". А после съемок последнего сезона звезда отправилась в Ниццу на работу вместе со своей семилетней дочерью Вероникой. Ольга признавалась, что после переезда она больше месяца искала для съема квартиру. Не забывает Мартыновская и об Инстаграм, где делится с фанатами не только рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз Ольга опубликовала фотографии, показав, с кем делит постель.

"Она сказала, что вылезет с моей постели тогда, когда пойдет на работу. А я и не буду спорить. Пусть у нас будут свои правила. Точнее их отсутствие", - написала Ольга в публикации, где показала себя и дочь в кровати.

"Я конечно шучу. И спать вместе всегда не будем. Пока еще маленькая, пока еще по сей день молоком пахнет (реально пахнет), пока война. Я полностью за здоровые отношения мама/ребенок, где каждый должен жить свою жизнь. Без болезненной зависимости друг от друга. Только с безусловной бесконечной любовью. А детские ручки, то моя самая большая слабость", - добавила звезда.

Напомним, Мартыновская "Мастер Шеф" заинтриговала украинцев работой, предложив перебраться к ней

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