Українська актриса Ольга Сумська поділилася у Сторі цікавими кадрами, вона встигла побивати і на справжньому українському весіллі, і підтримала українського захисника. Водночас артистка з колегами зняла новий кліп, про що поділилася в Інстаграм докладніше.

На цей раз, за ​​словами Ольги Сумської, вона з колегами знялася не в простому кліпі – вони також побували на весіллі українських захисників. Артистка встигла попозувати в традиційному вбранні і вразила молодим виглядом.

"Весілля справжнє! На зйомці наші захисники, наші рідні" - підтримала молоду пару закоханих актриса. Сумська також показала трохи деталей майбутньої роботи та зацікавила анонсом.

Раніше Сумська похвалилася досить цінним фото із чоловіком Віталієм Борисюком. Тоді вони грали разом у театрі імені Лесі України перший в Україні мюзикл "Кандид".

56-річна актриса вирішила показати, як присвячувала своє життя не лише сім'ї та дітям, а й ще одному коханню - театру. Артистка працює там багато років і разом із чоловіком "постаріла" на сцені.

Нагадаємо, Єфросинину та Полякову несподівано похвалили за українську мову.

Як повідомляла Politeka, Ребрик у різнобарвному пальті показала, як насолоджується першим весняним теплом.

Також Politeka писала, що фаворитка Вакарчука Солова показала атмосферу своїх концертів.