Як пише Politeka.net , Дар'я Петрожицька – відома українська актриса, яка стала зіркою серіалу "Папік". А після повномасштабного вторгнення зірка виїхала з України і була майже рік у Німеччині, але зрештою повернулася додому. Тепер актриса активно гастролює та радує українців своєю грою. Не забуває Дар'я і про Інстаграм, де цього разу поділилася фотографією на тлі напису "Звідки у тебе те чаклунство".

"Ти зізнавайся мені", - написала Петрожицька у публікації.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Дякую за чудову виставу та запальну гру, вчора в Рівному! Вас з Ганною Кошмал вважали найкращими! Хоча всі актори це щось неймовірне! Сьогодні тільки всі й обговорюють що в одній виставі поєднані головні герої найкращих серіалів "Свати" "Папік"! Ми раді, що побували на такому дійстві! А Вам бажаю багато енергії для нових творчих поривів-мусонів!!!";

"Я без тебе ці дні в становищі печалі";

"Це поруч із Ветродонськом (де краєзнавчий музей))) обожнюємо Вас, Дар'я. Папик 10 разів дивився, нещодавно 11-й українською";

"Ви з Кошмал справді найкращі".

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