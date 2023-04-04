Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик – відома українська телеведуча, а також актриса театру та кіно, яка має звання Майстра спорту України з художньої гімнастики. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення активно зайнялася висвітленням того, що відбувається в країні. Не забуває Ребрик і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка Лілія опублікувала фотографії з Дніпропетровщини, де хвалилася весняним чином.

"Привіт від кольорової ведучої з Дніпропетровщини.

А точніше - з Новомосковська, (трохи дивно мені це зараз писати)", - написала Лілія у публікації.

Фанати поставили тисячі лайків, включаючи Народну та Заслужену артистку України Ольгу Сумську, та написали коментарі:

"Богиня";

"Мої улюблені кольори";

"Лілія яскрава, молодець";

"Лілія, розкішно виглядайте";

"Лілія ви дуже гарна красуня ви чарівна давно за вами стежу";

"Ліле, і Вам привіт із Дніпропетровщини";

"Несподіване поєднання кольорів. Ще не бачила вас такою";

"Привіт із Дніпра";

"Рідне містечко";

"Дуже красива".

Нагадаємо, Лілія Ребрик розповіла про жахливу аварію на в'їзді до Києва.

А ще Politeka повідомляла, що Ребрик запропонувала найсмачніший рецепт простої закуски.

Також Politeka писала, що молодша дочка Ребрик потішила тостом, пов'язаним із президентом Росії.



