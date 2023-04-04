Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик – відома українська телеведуча, а також актриса театру та кіно, яка має звання Майстра спорту України з художньої гімнастики. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення активно зайнялася висвітленням того, що відбувається в країні. Не забуває Ребрик і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка Лілія опублікувала фотографії з Дніпропетровщини, де хвалилася весняним чином.
"Привіт від кольорової ведучої з Дніпропетровщини.
А точніше - з Новомосковська, (трохи дивно мені це зараз писати)", - написала Лілія у публікації.
Фанати поставили тисячі лайків, включаючи Народну та Заслужену артистку України Ольгу Сумську, та написали коментарі:
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"Богиня";
"Мої улюблені кольори";
"Лілія яскрава, молодець";
"Лілія, розкішно виглядайте";
"Лілія ви дуже гарна красуня ви чарівна давно за вами стежу";
"Ліле, і Вам привіт із Дніпропетровщини";
"Несподіване поєднання кольорів. Ще не бачила вас такою";
"Привіт із Дніпра";
"Рідне містечко";
"Дуже красива".
Нагадаємо, Лілія Ребрик розповіла про жахливу аварію на в'їзді до Києва.
А ще Politeka повідомляла, що Ребрик запропонувала найсмачніший рецепт простої закуски.
Також Politeka писала, що молодша дочка Ребрик потішила тостом, пов'язаним із президентом Росії.