Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик - известная украинская телеведущая, а также актриса театра и кино, которая имеет звание Мастера спорта Украины по художественной гимнастике. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения активно занялась освещением происходящего в стране. Не забывает Ребрик и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда Лилия опубликовала фотографии из Днепропетровщины, где хвасталась весенним образом.

"Привет от цветной ведущей с Днепропетровщины.

А точнее- из Новомосковска, (чуть странно мне это сейчас писать)", - написала Лилия в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков, включая Народную и Заслуженную артистку Украины Ольгу Сумскую, и написали комментарии:

"Богиня";

"Мои любимые цвета";

"Лилия яркая, молодец";

"Лилия, шикарно выглядите";

"Лилия вы очень красивая красавица вы очаровательна давно за вами слежу";

"Лиля, и Вам привет из Днепропетровщины";

"Неожиданное сочетание цветов. Еще не видела вас такой";

"Привет из Днепра";

"Родной городочек";

"Очень красивая".

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