Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик - известная украинская телеведущая, а также актриса театра и кино, которая имеет звание Мастера спорта Украины по художественной гимнастике. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения активно занялась освещением происходящего в стране. Не забывает Ребрик и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда Лилия опубликовала фотографии из Днепропетровщины, где хвасталась весенним образом.
"Привет от цветной ведущей с Днепропетровщины.
А точнее- из Новомосковска, (чуть странно мне это сейчас писать)", - написала Лилия в публикации.
Фанаты поставили тысячи лайков, включая Народную и Заслуженную артистку Украины Ольгу Сумскую, и написали комментарии:
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"Богиня";
"Мои любимые цвета";
"Лилия яркая, молодец";
"Лилия, шикарно выглядите";
"Лилия вы очень красивая красавица вы очаровательна давно за вами слежу";
"Лиля, и Вам привет из Днепропетровщины";
"Неожиданное сочетание цветов. Еще не видела вас такой";
"Привет из Днепра";
"Родной городочек";
"Очень красивая".
Напомним, Лилия Ребрик рассказала об ужасной аварии на въезде в Киев
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Также Politeka писала, что младшая дочь Ребрик позабавила тостом, связанным с президентом рф