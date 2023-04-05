Як пише Politeka.net , Ксенія Мішина - відома українська актриса, яка була першою українською "Холостячкою". Зірка ще за часів навчання у театральному почала стосунки з молодим чоловіком на ім'я Олександр, від якого завагітніла Платоном. Але у пари відразу ж після звістки про вагітність зіпсувалися стосунки і обранець Мішин поводився максимально токсично. Зірка наважилася піти від нього і їй навіть довелося покинути навчання, щоб забезпечити себе та дитину, а справжньою підтримкою її стали батьки.

З того часу батько Платона не оголошувався і навіть не прийшов до пологового будинку побачити сина. А востаннє Ксенія бачила його у 2017 році, коли той у нетверезому стані прийшов на її виставу.

Але як виявилося, нещодавно батько Платона з'явився і вирішив познайомитися з сином, якого не бачив 11 років. Про це Ксенія розповіла в інтерв'ю "ЖВЛ", поділившись подробицями. Зірка одразу наголосила, що не могла заборонити зробити це рідному батькові.

"А хто я така, щоб не дозволити познайомитися з батьком? Але дитина сама зробила висновки від того маленького часу, який вони проводили і моя дитина все бачила. І я йому все це ще розклала, щоб це не було якоюсь травмою", - Поділилася Ксенія.

Після цього Мішина розповіла, що виявилось, що її колишньому був потрібний не син, а вона сама. Але він знову зник.

"Ми зустрічалися, але я знову помахала ручкою і сказала, щоб більше ніколи не було, бо людина не змінилася. Знаєте, скажу так, незакритий гештальт був більше зі мною, ніж із дитиною. Я розуміла, що їй потрібна я, а не І так уже пішли такі штуки, що я сказала: "Все, не потрібно". Я розуміла, що це на дитині погано позначається і він починає ставити запитання: "А чому ось так?" І все, краще не потрібно. Там окрема сім'я, яка там теж почала права качати, і я відразу сказала ні", - додала Мішина наприкінці.

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