Известная актриса, победительница танцевального шоу и первая "Холостячка" Ксения Мишина решила рассказать украинцам, как надо питаться для хорошего самочувствия и правильного похудения. Свои советы Мишина сопроводила показательными кадрами.

«Орехи можно, кроме арахиса и фисташек. Орехи полезны при жиросжигании, потому что богаты на белки, жиры и клетчатку, которые могут помочь в снижении аппетита и увеличении чувства сытости. Однако орехи также являются калорийными продуктами, поэтому не следует употреблять их в большом количестве.

Кокосовое масло является калорийным продуктом, поэтому не следует его употреблять в больших количествах, если вы стремитесь к похудению. Следует использовать другие масла для жиросжигания.

Твердый сыр. Во многих твердых сырах есть консерванты. Но не во всех, лучше выбирать натуральные сыры, которые производятся без добавления искусственных ингредиентов. Но это сложно.

Арахисовая паста сама по себе не является вредной, но может быть таковой в больших количествах и при неправильном питании» - рассказала Ксения.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

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