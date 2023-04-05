Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса, которая была первой украинской "Холостячкой". Звезда еще во времена учебы в театральном начала отношения с молодым человеком по имени Александр, от которого забеременела Платоном. Но у пары сразу же после вести о беременности испортились отношения и избранник Мишиной вел себя максимально токсично. Звезда решилась уйти от него и ей даже пришлось бросить учебу, чтобы обеспечить себя и ребенка, а настоящей поддержкой ее стали родители.

С тех пор отец Платона не объявлялся и даже не пришел в роддом увидеть сына. А последний раз Ксения видела его в 2017 году, когда тот в нетрезвом состоянии пришел на ее спектакль.

Но как оказалось, недавно, отец Платона объявился и решил познакомиться с сыном, которого не видел 11 лет. Об этом Ксения рассказала в интервью "ЖВЛ", поделившись подробностями. Звезда сразу отметила, что не могла запретить сделать это родному отцу.

"А кто я такая, чтобы не позволить познакомиться с отцом? Но ребенок сам сделал выводы от того маленького времени, который они проводили и мой ребенок все видел. И я ему все это еще расклала, чтобы это не было какой-то травмой", - поделилась Ксения.

После этого Мишина рассказала, что оказалось, что ее бывшему был нужен не сын, а она сама. Но он в итоге снова исчез.

"Мы встречались, но я снова помахала ручкой и сказала, чтобы больше никогда не было, потому что человек не изменился. Знаете, скажу так, незакрытый гештальт был больше со мной, чем с ребенком. Я понимала, что ему нужна я, а не ребенок. И так уже пошли такие штуки, что я сказала: "Все, не нужно". Я понимала, что это на ребенке плохо сказывается и он начинает задавать вопросы: "А почему вот так?". И все, лучше не нужно. Там отдельная семья, которая там тоже начала права качать и я сразу сказала нет", - добавила Мишина в конце.

Напомним, "Холостячка" Мишина рассказала, как можно быстро избежать набора лишнего веса

А еще Politeka сообщала, что "Холостячка" Мишина дала полезные советы украинкам для удачного похудения

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина после отдыха пожаловалась на плохое обращение с ней у границы



