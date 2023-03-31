Известная актриса, которая после похудения вызвала много критики и инегатива, продолжает показывать в сети свои счатсливые моменты. Ксению Мишину активно критикуют за ее демонстрацию беззаботной жизни, в то время как другие сильно себя ограничивают.

Недавные видео Ксении, записанные на отдыхе, привлекли внимание также и к образу актрисы. В коротком сарафане она прогулялась на улице и похвалилась не только удачным загаром.

«Можно долго искать счастья, но кружить босиком по траве актуально всегда 🙃» - заявила Мишина.

В сети выразили свое мнение:

«Очень атмосферно; Как хорошо когда девочки в платьях!! Да женственно! Ксюша красавица, девочка имеющая взрослого сына; оператор молодчина, сынок это делал?; Всегда приятно смотреть!; Езжай домой уже; Вайб, когда в душе 18😍 Респект, Ксение;

Нифига себе сын профессионально снимает; Ксения как всегда такая женственная; Такая красивая и легкая 😍как девочка-подросток».

Актриса на отдыхе в Египте вместе с сыном, поэтому старается показать как можно больше снимков оттуда. На Мишину тем временем продолжает сыпаться хейт, который она только высмеивает.

В этот раз Ксения покрасовалась перед камерой рядом с сыном:

«Мам, а какая у тебя всегда была самая крутая мечта?

- Мать такого сына, как ты!» - пишет Ксения.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

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