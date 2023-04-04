Як пише Politeka.net , Злата Огневич – відома українська співачка, яка стала бронзовою призеркою на конкурсі Євробачення. Після цього артистка пішла на шоу "Маска", де в образі Сонця дійшла фіналу і навіть перемогла. А кілька років тому Огнєвіч стала головною героїнею проекту "Холостячка", де обрала переможцем бізнесмена Андрія Задворного. Одразу після проекту пара розійшлася, а Златі навіть знадобилася допомога фахівця, щоб розібратися в собі.
Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення зайнялася активною підтримкою військових, виступаючи навіть у дуже небезпечних місцях. Якось артистка показувала обстріляний автомобіль, яким їздила виступати до солдатів. Через це артистка вже встигла посваритися з Олею Поляковою та Машею Єфросініною, які її піарщицею назвали.
Не забуває Злата про Інстаграм, де цього разу показала, на що проміняла ресторан. Відео Огневич опублікувала у сторисах.
"Хотіла піти до улюбленого ресторану, але в останній момент так захотілося домашнього салату", - розповіла Злата.
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"Вечеря", - написала на другому сторіс Огневич і показала серіал, який дивиться.
Нагадаємо, "Холостячка" Огневич зізналася, як рік збирала гроші після обману шахраїв.
А ще Politeka писала, що Злата Огнєвіч несподівано нарвалася на критику, порівнявши себе з російською співачкою
Також Politeka повідомляла, що Огневич порадила, як реагувати на некоректні питання