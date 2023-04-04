Украинская певица Злата Огневич, которая победила на шоу "Маска", показала, на что променяла поход в ресторан, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, которая стала бронзовой призеркой на конкурсе Евровидение. После этого артистка пошла на шоу "Маска", где в образе Солнца дошла до финала и даже победила. А несколько лет назад Огневич стала главной героиней проекта "Холостячка", где выбрала победителем бизнесмена Андрея Задворного. Сразу же после проекта пара разошлась, а Злате даже понадобилась помощь специалиста, чтобы разобраться в себе.

Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения занялась активной поддержкой военных, выступая даже в очень опасных местах. Как-то артистка показывала обстреляный автомобиль, на котором ездила выступать к солдатам. Из-за этого артистка уже успела поругаться с Олей Поляковой и Машей Ефросининой, которые ее пиарщицей назвали.

Не забывает Злата и об Инстаграм, где в этот раз показала, на что променяла ресторан. Видео Огневич опубликовала в сторисах.

"Хотела пойти в любимый ресторан, но в последний момент так захотелось домашнего салатика", - рассказала Злата.

"Ужин", - написала на втором сторис Огневич и показала сериал, который смотрит.

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