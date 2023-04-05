Цього разу на своїй сторінці в Instagram Катерина Кухар опублікувала звернення до глядачів.

"Ми з вами дуже давно не бачились і я дуже сумую за кожним з вас! З 24 лютого наша гастрольна діяльність в Україні стала на паузу. МИ ВІДМІНИЛИ УСІ ВИСТАВИ, повідомивши про це українських організаторів.❕Всі кошти за квитки залишились у організаторів. На той час ми не отримали гонорар, через призупинення туру.❕Важлива інформація щодо повернення коштів за квитки. У кожному запланованому турі, ми є запрошеними артистами, а не організаторами вистав. Ми постійно ведемо перемовини із організаторами щодо повернення коштів за ваші квитки", — пише артистка.

Балерина ще раз наголосила, що всі вистави по Україні скасовано, та залишила контакти організаторів для надсилання запиту на повернення коштів.

Українці в коментарях підтримали Катерину Кухар:

"Катерина, от же ж ви красиві, капець просто. Дуже тендітна";

"Чекаємо на ваше повернення до України! Нічого здавати не будемо. Дуже любимо і пишаємося!💝";

"Буде перемога і буде тріумф на сцені!!🥰";

"Я тримаю квитки та повернення коштів не хочу), ці квитки як віра в те, що настане день, коли буде мир, сцена та балет ❤️🙏🏻🫶🏻".

Нагадаємо, Катерина Кухар із "Танці з зірками" із чоловіком попросили українців про допомогу.

Як повідомляла Politeka, Катерина Кухар потрапила в неприємності.

Також Politeka писала, що Кухар із "Танців з зірками" вразила реакцією на скандал з Ілоном Маском.