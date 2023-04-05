Цього разу на своїй сторінці в Instagram Катерина Кухар опублікувала звернення до глядачів.
"Ми з вами дуже давно не бачились і я дуже сумую за кожним з вас! З 24 лютого наша гастрольна діяльність в Україні стала на паузу. МИ ВІДМІНИЛИ УСІ ВИСТАВИ, повідомивши про це українських організаторів.❕Всі кошти за квитки залишились у організаторів. На той час ми не отримали гонорар, через призупинення туру.❕Важлива інформація щодо повернення коштів за квитки. У кожному запланованому турі, ми є запрошеними артистами, а не організаторами вистав. Ми постійно ведемо перемовини із організаторами щодо повернення коштів за ваші квитки", — пише артистка.
Балерина ще раз наголосила, що всі вистави по Україні скасовано, та залишила контакти організаторів для надсилання запиту на повернення коштів.
Українці в коментарях підтримали Катерину Кухар:
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
ЗСУ завдали нищівного удару: окупанти зазнають божевільних втрат, названо напрямок
Влад Яма спровокував новий скандал і зізнався про життя у США: "Не дуже"
Прорвало дамбу, вода вже біля будинків, люди в паніці збирають речі: кадри нового лиха в Україні
Перехід на новий календар: у ПЦУ сказали, коли відзначатиметься Великдень
"Катерина, от же ж ви красиві, капець просто. Дуже тендітна";
"Чекаємо на ваше повернення до України! Нічого здавати не будемо. Дуже любимо і пишаємося!💝";
"Буде перемога і буде тріумф на сцені!!🥰";
"Я тримаю квитки та повернення коштів не хочу), ці квитки як віра в те, що настане день, коли буде мир, сцена та балет ❤️🙏🏻🫶🏻".
Нагадаємо, Катерина Кухар із "Танці з зірками" із чоловіком попросили українців про допомогу.
Як повідомляла Politeka, Катерина Кухар потрапила в неприємності.
Також Politeka писала, що Кухар із "Танців з зірками" вразила реакцією на скандал з Ілоном Маском.