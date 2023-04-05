Популярний український телеведучий та ресторатор Даніель Салем уже давно у лавах ЗСУ, цього разу він звернувся до українців до Інстаграм.

Відомий український телеведучий та ресторатор, а також зірка "Голос країни" Даніель Салем з перших днів вторгнення окупантів вступив до тероборони, а потім вирушив на передову у лавах ЗСУ. Артист продовжує розповідати в Інстаграм про те, що відбувається, і часто спілкується з українцями.

На цей раз Даніель благав про допомогу, біда трапилася у його друга: "Мій друг! Тримайся! Друзі, потрібна ваша допомога!".

«Таке трапляється, я дуже багато років робив тільки добрі справи, я хотів просто свою маленьку сімейку, і нарешті у мене з коханою з'явилися два хлопчики, «Лео і Тео», але у них виявилося зараження легень і через це їх відправили до реанімації. , на другий день ми дізналися, що через інфекцію, хлопцям стає гірше, почали погано їсти, якась неприємність із нирками» - поділився товариш Даніеля.

Він розповів, що Тео вони вже втратили, а ще недавно вони розповідали все, «що робили, яка погода, вони дуже кумедно штовхалися»:

«Зараз ми намагаємося врятувати Лео, ситуація дуже складна, як мені сказали багато лікарів, але ми віримо в нього і робимо все, щоб він мав хоч крихітний шанс» - розповів деталі друг Салема.

«Воюйте, тримайтеся. 🙏 Молитимуся за вашу сім'ю; Пиши що треба; Тримайся! Ми з тобою!! І чекаємо на номер карти; Співчуваю; Мене наче крижаною водою облили; Я не можу підібрати слова…болить» - пишуть у мережі.

Нагадаємо, біда у Даніеля Салема, ведучий емоційно звернувся до кривдника.

Також Politeka писала, що Даніель Салем вразив рідкісними кадрами зі своєю дочкою.

Як повідомляла Politeka, Салем назвав зіркових колег, які його неприємно здивували після вторгнення Росії.