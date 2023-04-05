Цього разу ведучий спровокував цілі суперечки лише через свою поїздку до Львова з Києва. При цьому його рекомендацію місцевого закладу сприйняли з несподіваного боку:

«Щойно їв у Львові в одному закладі. І підійшли люди, що сіли за сусідній столик. Кажуть: о, прикольно, добрий вечір! Ми через вас прийшли сюди, тому що ви рекомендували. І це так приємно! Дякую, що дивіться» - подякував ведучий.

У мережі ж вийшла справжня суперечка під постом Беднякова, пов'язана з його поїздкою:

«Я вас дуже поважаю, Андрію! Але навіщо зараз? Навіщо про заклади у Львові? Ви не у Києві? Навіщо це все? Гинуть хлопці, наші діти, наші захисники! Ви про що зараз? – пишуть Біднякову.

Люди почали сваритися через це:

«Справді, давайте просто плакатимемо і зніматимемо про це відео... Хлопці там, щоб ми були живі тут! Уклін і велике спасибі їм за це!; а що означає «у Львові»? що вам наш Львів? що Андрій не може приїхати до Львова?🙌;

Ви про що? Людина до Львова не може поїхати? Чому? і це хто так вирішив?; так допомагай ЗСУ, а не розповідаєш людині, яка мільйони гривень передає на допомогу... Невже так важко спочатку подумати, а потім писати!??; На жаль, не всі зрозуміють біль про тих, кого немає… щоб усі тут були живі!».

Нагадаємо, "Ікона стилю": Дорофєєва в роздягальні блиснула модним аутфітом.

Як повідомляла Politeka, "Наша красуня": Кухар з "Танців з зірками" з букетом тюльпанів надихнула на весняний настрій.

Також Politeka писала, що "Всі матусі так робили": Тарабарова відкрила несподівану супер-функцію вагітного живота.