Як пише Politeka.net, Володимир Дантес - відомий український співак, який був чоловіком Наді Дорофєєвою. Але пара після 10 років стосунків розлучилася після повномасштабного вторгнення в Україну. Після цього Надя пішла до друга родини Міші Кацуріна, а Володимир до його дружини Даші. Не забуває Дантес і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Володимир опублікував фотографію разом із Олексієм Дурнєвим, де знаходився в офісі ГУР МО ЗС України.

"А де це ми з Володимиром Дантесом були? З ким обговорювали, щоб комусь була ще більша", - запитав Дурнєв.

А наступного сторіс Володимир вирішив запитати про шкідливу звичку. Своє відео він також розмістив у сторіс Інстаграм.

"Тут питання до курців", – написав зірка.

"Потрібна порада ваша. Курив до літа 2021 року, а потім перестав це робити. Але ось уже в лютому знову почав. І знаю, що безліч курців, які не курили, знову почали курити саме в лютому. Якщо ви знову не курите, то скажіть, що ви робили, як... Загалом, потрібна порада, що робили, а...", - запитав Дантес і дав залишив для порад.

Нагадаємо, екс-чоловік Дорофєєвої Дантес показав, як погода змінила його зовнішність.

А ще Politeka повідомляла, що Дантес поділився натхненням та заінтригував новими хітами.

Також Politeka писала, що Дантес звернувся до українців із важливим проханням.



