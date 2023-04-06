Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский певец, который был мужем Нади Дорофеевой. Но пара после 10 лет отношений развелась после полномасштабного вторжения в Украину. После этого Надя ушла к другу семьи Мише Кацурину, а Владимир к его жене Даше. Не забывает Дантес и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Владимир опубликовал фотографию вместе с Алексеем Дурневым, где находился в офисе ГУР МО ЗС Украины.

"А где это мы с Владимиром Дантесом были? С кем обсуждали, чтобы кое-кому была еще большая *****", - спросил Дурнев.

А на следующем сторис Владимир решил спросить о вредней привычке. Свое видео он также разместил в сторис Инстаграм.

"Тут вопрос к курцам", - написал звезда.

"Нужен совет ваш. Курил до лета 2021 года, а потом перестал это делать. Но вот уже в феврале снова начал. И знаю, что множество курильщиков, которые не курили, снова начали курить именно в феврале. Если вы снова не курите, то скажите что вы делали, как... В общем, нужен совет, что делали, а...", - спросил Дантес и дал оставил для советов.

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