Танцівниця Ілона Гвоздьова , зірка "Танців зі зірками", показала свого батька, який помер у 2014 році.

Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова - відома українська хореограф та танцівниця, яка стала популярною завдяки шоу "Танцюють всі", а також перемагала на проекті "Танці зі зірками". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після повномасштабного вторгнення Гвоздєва вирушила з дітьми до Італії, де перебувала певний час. Але все ж таки артистка повернулася назад в Україну, відновивши сім'ю з чоловіком.

Не забуває Гвоздєва і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка розповіла про свого батька, який загинув ще 2014 року.

"І тут я згадала свого батька, його очі, його руки, його останні слова мені. Тепер я часто його згадую в різних ситуаціях і знаю, що він доглядає мене і онуків. Десь там, вище за небо", - розповіла. Ілона у публікації.

"Коли втрачаєш близьких людей, тільки тоді розумієш, наскільки важливо переживати кожен день і кожен момент свого життя, бути поряд зі своєю родиною, говорити рідним, як сильно їх любиш, піклуватися один про одного. А ще він ніколи мені не снитися, чому ?", - зізналася Гвоздєва.

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