Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская хореограф и танцовщица, которая стала популярной благодаря шоу "Танцюють всі", а также побеждала на проекте "Танці з зірками". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после полномасштабного вторжения Гвоздева отправилась с детьми в Италию, где находилась некоторое время. Но все же артистка вернулась обратно в Украину, восстановив семью с мужем.

Не забывает Гвоздева и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда рассказала о своем отце, который погиб еще в 2014 году.

"И тут я вспомнила своего отца, его глаза, его руки, его последние слова мне. Теперь я часто его вспоминаю в разных ситуациях и знаю, что он присматривает за мной и за внуками. Где-то там, выше неба", - рассказала Илона в публикации.

"Когда теряешь близких людей, только тогда понимаешь, насколько важно переживать каждый день и каждый момент своей жизни, быть рядом со своей семьей, говорить родным, как сильно их любишь, заботиться друг о друге. А еще, он никогда мне не сниться, почему?", - призналась Гвоздева.

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