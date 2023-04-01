В этот раз на своей странице в Instagram танцовщица рассказала о батле, который устроила вместе со звездным тренером Андреем Хомицким, работавшим с Настей Каменских, Потапом, Сантой Димопулос и другими знаменитостями.

"Обожаю получать вызовы, проверять возможности своего тела и силу духа. Только имела честь быть участником небольшого 3 мин. батла с Чемпионом Мира IFBB Андреем Хомицким и ощущения были невероятными. Украинские женщины будут стоять до конца и вплоть до победы 😅. Сначала думала просто потренироваться, но потом внезапно вышел импровизированный челлендж, и я получила невероятный заряд энергии и позитива", - написала Илона Гвоздева под видео.

Артистка также добавила, что на следующую пятницу договорилась провести с Андреем совместную тренировку и поделиться своим опытом в прямом эфире.

"Тренировка с эмоцией, что может быть лучше? Спасибо за классный общий челлендж 😎", — ответил Хомицкий Гвоздевой в комментариях.

Украинцы также поддержали танцовщицу:

"Илона, вы невероятна!";

"Илона, было очень приятно вас видеть!!! Это придало сил под конец, потому что тренировка была 🔥💪".

Напомним, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" трогательно поздравила мужа с днем рождения.

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