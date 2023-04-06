Танцівниця і хореограф Олена Шоптенко, зірка "Танців зі зірками", показала свого хворого сина, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Олена Шоптенко – відома українська танцівниця та хореограф, яка стала переможницею "Танців з зірками". А 2020 року після технічного зняття з проекту з Олегом Винником, зірка заявила, що більше не ступить на танцпол. Та танцівницю одразу запросили стати головним хореографом у новому сезоні "Танців з зірками".

Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення Олена поїхала із сином до Європи, де перебуває і зараз. Там танцівниця постійно створює танцювальні флешмоби на підтримку України.

Не забуває Шоптенко і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Альона показала, як займається із сином у ритмі танцю, який хворіє на ангіну.

"У ритмі танцю повертаємося до активного життя. Лікуємо ангіну і сподіваюся, що вийдемо з дому до кінця квітня", - поділилася у сторіс Шоптенко.

На кадрах можна помітити, як під музику просто на підлозі Альона разом із сином, якого звуть Олексій, займається розтяжкою. Варто зазначити, що хлопчику зараз чотири роки, але вже влітку виповниться п'ять.

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