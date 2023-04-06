Как пишет Politeka.net, Алена Шоптенко - известная украинская танцовщица и хореограф, которая стала победительницей "Танців з зірками". А в 2020 году после технического снятия с проекта с Олегом Винником, звезда заявила, что больше не ступит на танцпол. Но танцовщицу сразу же пригласили стать главным хореографом в новом сезоне "Танців з зірками".

Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения Алена уехала с сыном в Европу, где находится и сейчас. Там танцовщица постоянно создает танцевальные флешмобы в поддержку Украины.

Не забывает Шоптенко и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Алена показала, как занимается с сыном в ритме танца, который болеет ангиной.

"В ритме танца возвращаемся в активную жизнь. Лечим ангину и надеюсь, что выйдем из дома до конца апреля", - поделилась в сторис Шоптенко.

На кадрах можно заметить, как под музыку прямо на полу Алена вместе с сыном, которого зовут Алексей, занимается растяжкой. Стоит отметить, что мальчику сейчас четыре года, но уже летом исполниться пять.

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