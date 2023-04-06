Співачка Оля Полякова зі своєю подругою Машею Єфросініною показали, як вирішили вбрати одна одну, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна – успішна українська телеведуча, а Оля Полякова – співачка. Виконавиця кілька років тому випустила кілька років тому випустила пісню та кліп "Доросла дівчинка", який наразі вже зібрали майже 7 мільйонів переглядів. А після виходу композиції Оля та Маша запустили спільне шоу, яке теж назвали "Дорослі дівчатка".

А після повномасштабного вторгнення зірки потрапили у мовний скандал, відмовившись переходити у своєму шоу українською мовою. Але після шквалу хейту провідні ютуб-проекти зважилися почати мовити українською.

А цього разу Маша Єфросиніна у блозі в Інстаграм опублікувала відео, яке зняла Оля Полякова. Як виявилося, подруги вирішили вбрати одна одну і демонстрували свої образи.

"Ми вам обіцяли одягнути одна одну на наш розсуд для наступного випуску "Дорослі дівчатка", - було підписано сторіс, де Оля позувала у чорному костюмі з білою блузкою.

А ось Маша була в менш скромному вбранні. Полякова для своєї подруги вирішила вибрати шкіряну міні-сукню, яку Єфросиніна показала на камеру.

Нагадаємо, схудла Єфросиніна зважилася показати себе без усіх фільтрів та косметики.

А ще Politeka повідомляла, що Єфросиніна зустрілася із сином, який уперше за повномасштабне вторгнення приїхав до Києва.

Також Politeka писала, що Єфросиніна поскаржилася на те, як вони з Поляковою постаріли та здивували українок.