Певица Оля Полякова со своей подругой Машей Ефросининой показали, как решили нарядить друг друга, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина - успешная украинская телеведущая, а Оля Полякова - певица. Исполнительница несколько лет назад выпустила несколько лет назад выпустила песню и клип "Взрослая девочка", который к данному моменту уже собрали почти 7 миллионов просмотров. А после выхода композиции Оля и Маша запустили совместное шоу, которое тоже назвали "Взрослые девочки".

А после полномасштабного вторжения звезды попали в языковой скандал, отказавшись переходить в своем шоу на украинский язык. Но после шквала хейта ведущие ютуб-проекта решились начать вещать на украинском.

А в этот раз Маша Ефросинина в блоге в Инстаграм опубликовала видео, которое сняла Оля Полякова. Как оказалось, подруги решили нарядить друг друга и демонстрировали свои образы.

"Мы вам обещали одеть друг друга по нашему усмотрению для следующего выпуска "Взрослые девочки", - было подписано сторис, где Оля позировала в черном костюме с белой блузкой.

А вот Маша была в менее скромном наряде. Полякова для своей подруги решила выбрать кожаное мини-платье, которое Ефросинина показала на камеру.

Напомним, похудевшая Ефросинина решилась показать себя без всех фильтров и косметики

А еще Politeka сообщала, что Ефросинина встретилась с сыном, который впервые за полномасштабное вторжение приехал в Киев

Также Politeka писала, что Ефросинина пожаловалась на то, как они с Поляковой постарели и удивила украинок