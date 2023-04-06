У себе в Instagram Марічка Падалко розповіла, що в боях за Бахмут загинув Семен Омельченко на позивний «Гарбуз», побратим її чоловіка Єгора Соболєва, який теж від початку війни став добровольцем в 130 батальйоні київської ТРО, а останні бойові завдання вже виконував у 251-му.

"Наші співчуття всій родині цієї світлої людини, нам дуже сумно", — додала ведуча.

ЗСУ провели успішну контратаку на південь від Авдіївки (фото 2 - щоб подивитися кадри, проскрольте новину вниз) – там зафіксовано просування українських сил. Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Президент Зеленський 5 квітня був із офіційним візитом у Польщі, під час якого президент Дуда пообіцяв Україні більше модернізованих Міг-29 (відео 3). Президент України вкотре наголосив, що Україні потрібна «ammunition», відповідаючи на запитання закордонної преси. Падалко наголосила, що це ніяк українською не «амуніція», як цілий рік і сьогодні перекладають навіть топ-видання, це – «зброя і боєприпаси».

Державне бюро розслідувань спільно із СБУ опублікували нові докази роботи затриманого влітку минулого року керівника СБУ в Криму Кулініча (офіс у Херсоні) і колишнього очільника РНБО Сівковича на фбс рф. Кулінічу інкримінують державну зраду.

У селі Задубрівка в Чернівецькій області представники УПЦ МП вже втретє від початку великої війни намагалися не пропустити домовину із загиблим героєм до церкви. Після скандалу 28-річного полеглого Івана Назарія таки відспівали у церкві (відео 8).

В Москві напередодні загорілося одне з приміщень міністерства оборони (відео 9).

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко зізналася, чому не живе з чоловіком та доньками.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Марічка Падалко показала кадри, які обурили українців.