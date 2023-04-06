Цього разу на своїй сторінці в Instagram Тарас Цимбалюк розповів про 6 фільмів, що вразили його за останній час.

"Фільм-потрясіння для мене - «На західному фронті без змін»! Дивився його одразу, як він вийшов… але, як згадую, досі мурахи по тілу… чому ? - гадаю, вдалось режисеру пронизати реалізмом. Цей фільм для мене - Оскар! Той випадок, коли крізь екран відчуваєш запах і силу вітру! Мене реально притискало до крісла під час перегляду! Браво!", — пише актор.

Також він відзначив стрічку «Хлопчик, який приборкав вітер». Там його зокрема приємно здивували актори.

"Тут, звісно, зашкалює мораль і рівень добра. Я б показав цей фільм усім дітям. А ще і стильно зняли… Я кайфонув!", — резюмував Цимбалюк.

Він також рекомендує до обов'язкового перегляду оскароносний фільм «У ритмі серця». На його думку, це один з найкращих сценаріїв за останні роки.

Крім того, Тараса Цибалюка вразила стрічка «Звір», де в головній ролі Ідріс Ельба. Актор рекомендує його любителям драматичних фільмів з елементами трилеру.

Фільм «Чоловік на імʼя Отто» розчарував українського артиста: "Ця стрічка змусила мене переосмислити глибину попереднього фільму, бо скандинавська версія, звісно, набагато глибша. Навіть Том Хенкс не зміг витягнути крутий шведський матеріал з купи кліше, котрі затягнули цей фільм у типову «американщину». Тому НЕ раджу дивитись цей ремейк, котрий недавно вийшов. Гляньте, все ж, «Чоловік на імʼя Уве» 2015 го року!".



Останній фільм зі списку Цимбалюка — «1917».

"Тут треба аплодувати стоячи ініціатору, який задумав зняти складну воєнну драму кількома кадрами, і операторському департаменту, котрий космічно це все реалізував! Це просто агніще! Абсолютно без жодних перебільшень! Актори вміло зіграли кілька складних сцен, котрі тривали по 20-30 хв. Ну, і історія достойна уваги та екранізації! Я у захваті і також щиро раджу!", — наголосив актор.

Нагадаємо, розлучившись зі своєю другою дружиною Антоніною, Тарас Цимбалюк видалив зі своєї сторінки в соцмережі їхні спільні фото.

Вже екс-дружина актора Тіна розповіла, що для їхніх стосунків випробуванням стала війна.

Також повідомлялося, що у учасниці шоу "Холостяк" був роман із Тарасом Цимбалюком.