Цього разу на своїй сторінці в Instagram Олександр Педан порушив важливу тему.

"Спільний біль, де ми, на жаль, програємо ворогу, хоча від цього напряму залежить наше майбутнє. Дитячий україномовний контент на Ютубі - те, чого дуже зараз не вистачає взагалі. Бачу тенденцію останнім часом, що дорослий розважальний, освітній контент з'являється великими обсягами, і це добре, але дітям реально немає чого дивитись( Проти трендів, на жаль, не попреш, тому бачу вихід лише один - все ж таки створювати україномовний контент, популяризувати його", — пише ведучий.

Він додав, що планує присвятити цьому питанню велику кількість часу своєї соціальної і волонтерської діяльності, зайнятися підтримкою створення такого контенту на професійній основі.

"Від вас прошу в коментарях радити, що можна подивитися дітям українською, причому дітям будь-якого віку. Що дивляться ваші діти українською на Ютубі? Давайте наразі поки що хоча б будемо популяризувати український контент, не забувати лайкати, шерити і писати в коментарях їм подяки. Може у вас є якісь лайфхаки, як забанити, наприклад, російськомовний контент на Ютубі для дитини, тому що немає, на жаль, кнопки - вимкнути все російське. Тому поради теж будуть корисними. Ну а людям, які створюють контент, я готовий теж допомагати, підтримувати, виставляти в себе, робити їм сторіз і так далі", — наголосив Олександр Педан.

Нагадаємо, Олександр Педан розповів, у якій країні навчатиметься його дочка.

Як повідомляла Politeka, Педан пояснив, як заяви Єфросініної та Полякової допомагають російській пропаганді.

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