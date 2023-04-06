У Мережі вже з'явилися кадри із зали суду, на яких можна побачити, що Ступка знаходиться у так званому "акваріумі".

Актор має неохайний вигляд – судячи з усього, після ночі в ізоляторі.

Нагадаємо, пізно ввечері 4 квітня Остап Ступка скоїв ДТП.

«Нетверезий водій позашляховика, 1967 року народження, скоїв наїзд на легковик, у якому перебував чоловік, 1984 року народження», - йдеться в офіційному звіті поліції.

Потерпілого було доставлено до лікарні з травмами, його авто, судячи з опублікованих кадрів, сильно постраждало і перетворилося на купу металу.

Слідчі поліції Києва повідомили водію про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння.

Таким чином Ступці загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п'яти років.

Від будь-яких коментарів з приводу того, що сталося, Ступка відмовляється.

Судова охорона забороняє журналістам близько до нього підходити, ставити питання, оскільки цього не бажає сам Ступка, повідомляє кореспондент видання "Страна" із зали суду.

Нагадаємо, Остап Ступка приголомшив українців своєю "п'яною" ДТП - актора пропонують відправити на фронт, а його авто забрати на користь ЗСУ.

У Мережі також з'явилися кадри з місця ДТП – авто зім'яло як папір.

Також Politeka.net писала, що Остап Ступка висловив готовність стати за барну стійку, якщо доведеться міняти професію.