Як повідомили в поліції Києва, водій позашляховика затриманий і буде поміщений до ізолятору тимчасового тримання, пише Politeka.net.

Наразі слідчі поліції Києва повідомили керманичу про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

Також зазначається, що санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Нагадаємо, що фігурантом справи, за даними ЗМІ, є відомий український актор, єдиний син легендарного Богдана Cтупки – Остап Ступка.

Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 4 квітня у Голосіївському районі столиці.

«Нетверезий водій позашляховика, 1967 року народження, скоїв наїзд на легковик, у якому перебував чоловік, 1984 року народження», - йдеться в офіційному звіті поліції.

Потерпілий перебуває у лікарні з травмами.

Українці приголомшені такою поведінкою відомого актора. Адже поки одні українці гинуть на полі бою, інші ганять по Києву у нетверезому стані. Також користувачі соцмереж припускають, що актор за грати не сяде.

Дехто висловлює пропозицію відправити Ступку на передову.

«Хлопці в окопах, а воно бухає»,

«Вони ж вважають себе надлюдьми і безсмертними, шкода тількі, що люди нізащо страждають від таких персонажів. Відмажиться, скаже погано за кермом стало, гроші в нього є»,

«Авто на передову, а самого у військо на службу»,

«Непогана тачка до ЗСУ піде»,

«Як таке можливо?»,

«Якщо правда, мені за нього соромно. За всю родину соромно»,

«Ганьба! Сором! Ганьбить пам'ять батька!», - пишуть користувачі Facebook.

Нагадаємо, в Мережі також з’явилися кадри з місця ДТП – авто зім’яло, наче папір.

Раніше Остап Ступка намагався достукатися до російських колег – чим це закінчилося.

Також Politeka.net писала, що Остап Ступка висловив готовність стати за барну стійку, якщо доведеться міняти професію.