Як повідомили в поліції Києва, водій позашляховика затриманий і буде поміщений до ізолятору тимчасового тримання, пише Politeka.net.
Наразі слідчі поліції Києва повідомили керманичу про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.
Також зазначається, що санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.
Нагадаємо, що фігурантом справи, за даними ЗМІ, є відомий український актор, єдиний син легендарного Богдана Cтупки – Остап Ступка.
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
Росіяни вже в центрі Бахмута: боєць повідомив, чому ЗСУ досі не відходять
Пожежа спалахнула в будівлі міноборони в центрі москви: перші подробиці та кадри
Зірка "Дизель Шоу" Булітко вразила кадрами з центру Москви: "Скоро ваш концерт на Червоній площі?"
ЗСУ рвонули в контратаку: стало відомо, де вдалося відбити позиції
Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 4 квітня у Голосіївському районі столиці.
«Нетверезий водій позашляховика, 1967 року народження, скоїв наїзд на легковик, у якому перебував чоловік, 1984 року народження», - йдеться в офіційному звіті поліції.
Потерпілий перебуває у лікарні з травмами.
Українці приголомшені такою поведінкою відомого актора. Адже поки одні українці гинуть на полі бою, інші ганять по Києву у нетверезому стані. Також користувачі соцмереж припускають, що актор за грати не сяде.
Дехто висловлює пропозицію відправити Ступку на передову.
«Хлопці в окопах, а воно бухає»,
«Вони ж вважають себе надлюдьми і безсмертними, шкода тількі, що люди нізащо страждають від таких персонажів. Відмажиться, скаже погано за кермом стало, гроші в нього є»,
«Авто на передову, а самого у військо на службу»,
«Непогана тачка до ЗСУ піде»,
«Як таке можливо?»,
«Якщо правда, мені за нього соромно. За всю родину соромно»,
«Ганьба! Сором! Ганьбить пам'ять батька!», - пишуть користувачі Facebook.
Нагадаємо, в Мережі також з’явилися кадри з місця ДТП – авто зім’яло, наче папір.
Раніше Остап Ступка намагався достукатися до російських колег – чим це закінчилося.
Також Politeka.net писала, що Остап Ступка висловив готовність стати за барну стійку, якщо доведеться міняти професію.