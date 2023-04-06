Як пише Politeka.net , Ірина Білик – відома українська співачка, яка має звання Народної та Заслуженої артистки України. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а нещодавно випустила пісню "Кордоні". Не забуває Білик і про Інстаграм, де цього разу до свого свята поділилася фотографією, де позувала у блузі.
"Читаю ваші привітання, дякую, ви супер, я вас люблю! А ось мені цікаво, яке слово ви сказали б мені, якби ми зустрілися особисто?", - написала Ірина.
Соліст гурту Дзідзьо Михайло Хома одразу відреагував на публікацію зірки: "Вітаю, нехай збуваються твої бажання".
Актриса Ольга Сумська теж не змогла пройти повз свято Ірини: "Люблю! Вітаю, моя Ірусю! Богиня!".
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Дмитро Коляденко також привітав свою кохану: "Люблю! Люблю!! Люблю!!!".
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Примадонна української музики!";
"Ірина Миколаївна, зі святом! Люблю, обіймаю!";
"Вітаю! А при зустрічі я б сказала три слова, ваууу, не може бути";
"Ми вже з Вами зустрілися за лаштунками на Вашому концерті в Празі! Я найщасливіша на світі! Люблю!".
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