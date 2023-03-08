Как пишет Politeka.net, Ирина Билык - известная украинская певица, которая имеет звания Народной и Заслуженной артистки Украины. Звезда, как и другие украинцы, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Ирина и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и освещает происходящее в стране, а также личными кадрами. А в этот раз звезда опубликовала шуточное фото, где потроллила россиянок, которые должны в горящие избы заходить и коней на скаку останавливать.

"Украиночки самые лучшие и непобедимые!

Кто со мной согласен ставьте в комментариях", - написала Билык в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Гениально";

"Лучшая Ирина Билык!!! Моя юность и ни одного пропущенного концерта в Днепре";

"Ирочка, с праздником, песенка новая? Я не слышала";

"С праздником украиночки, победы и счастья всем, здоровья вам";

"Удачи каждому из вас, мирного неба и победы нам всем";

"Мы, украиночки, всегда лучшие!! Выстоим!! И будет все у нас в порядке!!";

"С праздником, женщины";

"Иринка Билык, с праздником Вас, красавица";

"Лучшая Ирина,обожаю Вас и ваши песни";

"Наши женщины и девушки самые лучшие. Всех защитниц поздравляю с весенним праздником, будьте всегда привлекательными".

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