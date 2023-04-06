Как пишет Politeka.net, Ирина Билык - известная украинская певица, которая имеет звания Народной и Заслуженной артистки Украины. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а недавно выпустила песню "Кордони". Не забывает Билык и об Инстаграм, где в этот раз к своему празднику поделилась фотографией, где позировала в блузе.
"Читаю ваши поздравления, спасибо, вы супер, я вас люблю!А вот мне интересно, какое слово вы бы сказали мне, если бы мы встретились лично?", - написала Ирина.
Солист группы Дзидзьо Михаил Хома сразу отреагировал на публикацию звезды: "Поздравляю, пусть сбываются твои желания".
Актриса Ольга Сумская тоже не смогла пройти мимо праздника Ирины: "Люблю! Поздравляю, моя Ируся! Богиня!".
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Дмитрий Коляденко также поздравил свою возлюбленную: "Люблю! Люблю!! Люблю!!!".
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Примадонна украинской музыки!";
"Ирина Николаевна, с праздником! Люблю, обнимаю!";
"Поздравляю! А при встрече я бы сказала три слова, ваууу, не может быть";
"Мы уже с Вами встретились за кулисами на Вашем концерте в Праге! Я самая счастливая на свете! Люблю!".
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