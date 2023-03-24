Как пишет Politeka.net, Ирина Билык - известная украинская певица, которая имеет звания Заслуженной и Народной артистки Украины. С 2003 по 2006 звезда была в отношениях с Димой Коляденко, но после этого у Ирины были несколько мужей. Но с Дмитрием Билык сохранила хорошие отношения и в этот раз поделилась новым видео в своем Инстаграм, где Коляденко предлагает ей фрукты.
"Ну, признавайтесь, кто кому в вашей семье готовит завтрак?", - написала Ирина под публикацией.
Фанаты поставили тысячи лайков, включая Анну Андрийчук, Иванну Онуфрийчук и Лесю Никитюк, и написали комментарии:
"Вы созданы друг для друга";
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"Вы как иголка с ниткой";
"Так вы уже семья снова??? Я шесть пропустила";
"А вы уже опять семья, я что то пропустила;
"Ну Слава Богу вот из всех избранников, почему я только Дмитрия воспринимала";
"Мне муж..и всегда так было.. всей семье..Я неееееет..";
"Мне всегда нравилась ваша пара!";
"Димасик таки добился своего, вот назойливый, молодец! Счастье Вам!";
"Опять в месте с этим чучелом? Нафиг это прошлое тебе нужно, Ирина, не понимаю, люди не меняются";
"Как то говорят: от судьбы не уйдешь !)))";
"Вы реально классная пара".
Напомним, Ирина Билык высмеяла россиянок на 8 марта, украинцы в восторге
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