Як пише Politeka.net , Еліна Іващенко - відома українська співачка, яка стала популярною завдяки шоу "Х-Фактор". Там артистка була у команді Олега Винника, з яким заспівала разом пісню "Діаманті". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Еліна опублікувала відео, де похвалилася яскравим макіяжем, вражаючи своїм виглядом.
"Я відчуваю твоє серце на твої очі", - написала Іващенко в публікації.
Українська актриса, 56-річна Ольга Сумська, прокоментувала публікацію Еліни, захопившись красою: "Богиня".
Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
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«Як дико»;
"Неймовірна".
А до цього артистка вирішила показати, як проводить час у Мексиці. Зірка, як виявилося, вирушила на відпочинок до Козумеля, звідки хвалилася розкішними краєвидами.
"Тепер один із найулюбленіших моїх портів це Козумель. Природа та краса міста просто нереально приваблює", - написала в публікації Еліна, де хвалилася стрункою фігурою в купальнику.
Нагадаємо, фаворитка Олега Винника показала фігуру в купальнику та заговорила про комплекси.
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