Как пишет Politeka.net, Элина Иващенко - известная украинская певица, которая прославилась благодаря своему участию в "Голос країні". Там молодая артистка была в команде Олега Винника, с которым спела песню "Діаманти". Теперь Иващенко довольно популярна в Инстаграм, где за ней следят десятки тысяч украинцев. А в этот раз Элина показала, как умеет петь, поделившись яркими кадрами в своем блоге.
"Никогда недостаточно", - написала под видео Элина.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Безумно красивая";
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
Украинцам выезжать за границу будет еще сложнее: появились новые требования
Ехали в кратковременный отпуск: ДТП оборвала жизни военных на киевской трассе, известны подробности
Не явилась на спектакль: в россии внезапно пропала без вести Валюха из "Сватов", что известно
Был дома с мамой: трагедия с ребенком разыгралась под Киевом
"Вау";
"Пожалуйста, рассмотрите возможность размещения ролика на YouTube!";
"Право .... никогда не бывает достаточно.... Красиво поете";
"Мурашки по всему телу";
"Я никогда не мог насытиться твоим голосом. Настоящий талант".
Напомним, молодая фаворитка Винника не смогла спрятать всю красоту под одной блузой
А еще Politeka писала, что фаворитка Олега Винника похвасталась роскошным подарком в Майами
Также Politeka сообщала, что юная фаворитка Винника в узком купальнике впечатлила изгибами на пляже