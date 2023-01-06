Как пишет Politeka.net, Элина Иващенко - известная украинская певица, которая прославилась благодаря своему участию в "Голос країні". Там молодая артистка была в команде Олега Винника, с которым спела песню "Діаманти". Теперь Иващенко довольно популярна в Инстаграм, где за ней следят десятки тысяч украинцев. А в этот раз Элина показала, как умеет петь, поделившись яркими кадрами в своем блоге.

"Никогда недостаточно", - написала под видео Элина.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Безумно красивая";

"Вау";

"Пожалуйста, рассмотрите возможность размещения ролика на YouTube!";

"Право .... никогда не бывает достаточно.... Красиво поете";

"Мурашки по всему телу";

"Я никогда не мог насытиться твоим голосом. Настоящий талант".

Напомним, молодая фаворитка Винника не смогла спрятать всю красоту под одной блузой

А еще Politeka писала, что фаворитка Олега Винника похвасталась роскошным подарком в Майами

Также Politeka сообщала, что юная фаворитка Винника в узком купальнике впечатлила изгибами на пляже