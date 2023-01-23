Украинская певица Элина Иващенко, которая была участницей шоу "Голос країни", где была в команде Олега Винника, похвасталась отдыхом в Майами.

Как пишет Politeka.net, Элина Иващенко - известная украинская певица, которая стала известной благодаря шоу "Голос країни". На проекте артистка была в команде Олега Винника, с которым исполнила песню "Діаманти". А после полномасштабного вторжения Элина отправилась работать на лайнер, где пробыла почти полгода. Не забывает Иващенко и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Иващенко похвасталась отдыхом в Майами. На новых фотографиях Элина позировала в черном купальнике, хвастаясь роскошной фигуркой.

"Жить в своей стихии – вот в чем счастье", - написала Элина под публикацией.

Народная и Заслуженная артистка Украины Ольга Сумская не смогла пройти мимо публикации и поставила лайк, оставив также комментарий: "Афродита".

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Вы невероятная. Украинская земля действительно родит много талантливых и красивых людей, и вы одна из них... Мне так приятно смотреть на Вас. Популярность не задрала ваш нос вверх. А дала возможность совершенствоваться";

"Ну красиво же";

"Соблазнительная красотка".

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